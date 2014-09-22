В Кировограде активисты собрались под ОГА, чтобы не пустить нового главу области на работу
В Кировограде около 30 общественных активистов собрались на вече, чтобы не допустить вновь назначенного председателя Кировоградской областной государственной администрации Сергея Кузьменко на его рабочее место.
Как передает корреспондент УНИАН, активисты начали собираться в 9:00 на площади Героев Майдана у стен облгосадминистрации.
Большинство из собравшихся одеты в камуфляж. Руководитель кировоградской Самообороны Николай Джоган сообщил, что, несмотря на то, что на Вече пришли немного людей, не явились политики и политические организации, которые обещали поддержку, активисты все равно будут действовать. Поэтому люди направились в помещение ОГА, чтобы пообщаться с Кузьменко.
Однако дальше холла администрации кировоградцев не пропустили, вместо этого к людям вышел руководитель аппарата ОГА Василий Смаглюк. Чиновник заявил, что Кузьменко на рабочем месте нет, и когда будет – неизвестно. Также Смаглюк сказал, что не знает на когда запланировано представление Кузьменко руководителям управлений облгосадминистрации. Аппаратное совещание, которое обычно проводится по понедельникам в 10:00 и на котором, по данным активистов, сегодня могли представлять Кузьменко, не состоялось. "Если три дня он не появится на рабочем месте, то пусть слагает с себя полномочия. Или если он появится, то пусть дает ответ общине", - заявила активистка Татьяна Бородина.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко назначил внефракционного народного депутата Сергея Кузьменко председателем Кировоградской областной государственной администрации вместо Александра Петика.
Кузьменко с июня по декабрь 2012 года занимал должность заместителя председателя Кировоградской ОГА.
Читайте такжеВ Кировограде протестуют под ОГА против назначения экс-регионала новым руководителем области На парламентских выборах 2012 года был избран в Верховную Раду как кандидат от Партии регионов в 103-ом округе (с центром в городе Александрия).
22 февраля 2014 года Кузьменко вышел из фракции Партии регионов, а позже и из самой партии.