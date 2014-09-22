В Кировограде активисты собрались под ОГА, чтобы не пустить нового главу области на работу

Как передает корреспондент УНИАН, активисты начали собираться в 9:00 на площади Героев Майдана у стен облгосадминистрации.

Большинство из собравшихся одеты в камуфляж. Руководитель кировоградской Самообороны Николай Джоган сообщил, что, несмотря на то, что на Вече пришли немного людей, не явились политики и политические организации, которые обещали поддержку, активисты все равно будут действовать. Поэтому люди направились в помещение ОГА, чтобы пообщаться с Кузьменко.

Однако дальше холла администрации кировоградцев не пропустили, вместо этого к людям вышел руководитель аппарата ОГА Василий Смаглюк. Чиновник заявил, что Кузьменко на рабочем месте нет, и когда будет – неизвестно. Также Смаглюк сказал, что не знает на когда запланировано представление Кузьменко руководителям управлений облгосадминистрации. Аппаратное совещание, которое обычно проводится по понедельникам в 10:00 и на котором, по данным активистов, сегодня могли представлять Кузьменко, не состоялось. "Если три дня он не появится на рабочем месте, то пусть слагает с себя полномочия. Или если он появится, то пусть дает ответ общине", - заявила активистка Татьяна Бородина.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко назначил внефракционного народного депутата Сергея Кузьменко председателем Кировоградской областной государственной администрации вместо Александра Петика.

Кузьменко с июня по декабрь 2012 года занимал должность заместителя председателя Кировоградской ОГА.

Читайте такжеВ Кировограде протестуют под ОГА против назначения экс-регионала новым руководителем области На парламентских выборах 2012 года был избран в Верховную Раду как кандидат от Партии регионов в 103-ом округе (с центром в городе Александрия).

22 февраля 2014 года Кузьменко вышел из фракции Партии регионов, а позже и из самой партии.