Кабмин выделил Минобороны 100 млн гривен для сооружения стены на границе с РФ

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №448 от 10 сентября 2014 года.

Согласно документу, Минобороны поручено в 2-х недельный срок подготовить изменения к перечню затрат, связанных со строительством инженерных сооружений для целей укрепления обороноспособности государства.

Кроме того, оборонное ведомство должно до 28 декабря текущего года подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании указанных средств.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что правительство выделило первые 100 млн грн на реализацию проекта по строительству фортификационных сооружений на украинско-российской границе в рамках реализации проекта «Стена».

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Данный проект предусматривает создание двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущение проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет около 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, свыше 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового невзрывчатого заграждения.