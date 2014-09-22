Силовики уничтожили группу пехоты боевиков под Гранитным

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Вчера около 18.00 в районе населенного пункта Гранитное была уничтожена группа пехоты боевиков с крупнокалиберными винтовками (12,7 мм). Накануне эти террористы обстреливали позиции украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ грузовиках третьего гумконвоя РФ везли боеприпасы – ТымчукКроме того, как отметили в пресс-центре, украинские бойцы контролируют определенные участки и территории с помощью сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов, проводят подготовительные мероприятия, "направленные на реализацию минских договоренностей для установления мира на Донбассе".

Читайте такжеЗа сутки силовики уничтожили около 40 боевиков, две пушки и "Град"Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики и российские наемники в целом обстреляли позиции украинских военных сил не меньше 40 раз.