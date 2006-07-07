Ющенко призывает не драматизировать ситуацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не драматизировать политическую ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам в Секретариате Президента сегодня по окончании политических консультаций.

По словам Президента, события в парламенте в последние 2 месяца являются центральными политическими событиями в Украине. Президент отметил, что без эффективной Верховной Рады, Конституционного Суда Кабинету министров тяжело формировать результативную государственную политику.

По словам В.ЮЩЕНКО, он не хотел бы, чтобы драматизировали этот процесс. Президент отметил, что сегодня страна имеет молодую демократию.

Кроме этого, проблемы возникают «из персонального эгоизма». По мнению В.ЮЩЕНКО, необходимо считаться с тем, что многие процедуры формирования парламентской коалиции четко не прописаны в законах и регламенте ВР. Среди них он назвал такую проблему как, какие комитеты и контрольные комиссии должны принадлежать представителям правящей коалиции, а какие – представителям оппозиции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что за последние 2 месяца «мы прошли очень важный этап». «Кто-то прошел этот экзамен, кто-то не прошел», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что остается сторонником «коалиции демократических сил, которую еще называют помаранчевой». Президент напомнил, что представители этой коалиции провели очень много переговоров, целью которых было не оставить никаких не выясненных вопросов. В результате этого, по мнению В.ЮЩЕНКО, был получен документ (коалиционное соглашение), который может быть образцом для будущего. В.ЮЩЕНКО добавил, что эта коалиция должна была иметь хорошие перспективы.