За сутки силовики уничтожили около 40 боевиков, две пушки и "Град"

Об этом говорится наFacebook-странице пресс-центра АТО.

В частности, как сообщается, в течение суток военные уничтожили около 40 боевиков, одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и две пушки.

Кроме того, силы АТО осуществляют изоляцию кризисных районов путем несения службы на блокпостах, опорных и наблюдательных пунктах, в частности в районе Мариуполя.

Читайте также2,5 тысячи украинских военных получили ранения за время АТО"Наши военные неукоснительно соблюдают режим временного прекращения огня и приступили к реализации минских соглашений для установления мира на Донбассе", - подчеркнули в пресс-центре АТО.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО идут активные бои, несмотря на перемирие. В частности, за сутки боевики обстреляли позиции украинских военных около 24 населенных пунктов и донецкого аэропорта.