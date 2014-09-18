В Донецке эпицентром военных действий остаются аэропорт и Петровский район - горсовет



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что по состоянию на вечер 17 сентября, в Донецке сохраняется напряженная обстановка, во многих районах, по сообщениям жителей, слышны серии залпов из тяжелых орудий, эпицентром военных действий по-прежнему остаются аэропорт и Петровский район. Но, несмотря на сложную ситуацию, в городе работают коммунальные службы и аварийно-восстановительные бригады предприятий.

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Специалистами ПАО ”Донецкгоргаз” сегодня было возобновлено газоснабжение 65 квартир. Всего по городу остается без газа 1351 потребитель, из которых 713 - квартиры в 48 многоквартирных домах и 638 - дома частного сектора.

Сбоев в работе общественного транспорта нет. Из-за обстрелов Петровского района, некоторое время автобусы по маршруту №42 следовали до улицы Островского, сейчас их движение осуществляется до горбольницы №14, сообщили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, военные обнародовали видео разрушенного донецкого аэропорта