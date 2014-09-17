Турчинов: Законы об амнистии и спецстатусе районов Донбасса не остановят российскую агрессию
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов сомневается, что принятые законы относительно амнистии боевиков и особого статуса некоторых районов Донбасса остановят агрессию России против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.
“Я убежден, что даже принятие таких законов может не остановить агрессивные намерения РФ”, - заявил Турчинов.
В то же время он подчеркнул, что каждый день перемирия, когда нет активного военного противостояния, нужно использовать «не для политических баталий, а для укрепления наших Вооруженных сил”.
Спикер отметил, что вокруг инициированных президентом законов относительно Донбасса сегодня “много политических инсинуаций и рассказов, которые не соответствуют действительности”.
Читайте такжеТурчинов: Если мирно очистить Донбасс не удастся, альтернативы военному положению не будет“Я критически отношусь ко многим позициям, которые входят в данный закон, но это результат переговорного компромисса”, - подчеркнул Турчинов.
При этом он выразил убеждение, что “Верховная Рада должна была дать возможность президенту реализовать его мирный план, и именно поэтому Верховная Рада поддержала законопроекты, которые были внесены президентом Украины”.
Он также отметил, что в прессе “звучат провокационные призывы” относительно необъективности, или даже фальсификации голосования законов.
Турчинов заявил, что никаких нарушений во время голосования не было.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла в закрытом режиме президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».
Закон об особом статусе отдельных районов на Донбассе предусматривает особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сроком на три года, а также проведение внеочередных местных выборов в этих регионах 7 декабря этого года.
Читайте такжеОсобый статус Донбасса не означает прекращения АТО - советник президентаКроме того, законом предусмотрена «возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация заданий по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов возлагается на соответствующих сельских, поселковых, городских голов и т.д».