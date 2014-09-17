Порошенко уволил Шульгу с должности главы Сумской ОГА
12:56, 17 сентября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко уволил Владимира Шульгу с должности председателя Сумской областной государственной администрации (ОГА).
Порошенко уволил главу Сумской ОГА / фото УНИАН
Соответствующий указ от 16 сентября размещен на сайте главы государства.
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"Уволить Шульгу Владимира Петровича с должности председателя Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Владимир Шульга был назначен на эту должность 2 марта 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова.
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