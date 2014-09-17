Амнистию на Донбассе будут дарить местные органы прокуратуры - ГПУ

Об этом Ярема сказал в эфире 5 канала, пишет Gazeta.ua.

"Кто именно подпадает под действие амнистии, предусмотренной новым законом, принятым сегодня Верховной Радой, будут определять органы прокуратуры на местах", - отметил он.

Генпрокурор отметил, что под уголовную ответственность не подпадают люди, которые не совершили тяжких преступлений в период с 22 февраля и до сегодняшнего дня.

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"Но те лица, которые принимали участие в террористических актах, убийствах и те, кто причастен к инциденту с малайзийским Боингом, будут отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством", - заявил Ярема.

Напомним, сегодня Верховная Рада 277 голосами придала особый статус захваченным территориям Луганской и Донецкой областей. 287 голосами депутаты амнистировали террористов Донбасса.

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По мнению некоторых экспертов, предоставление особого статуса захваченным территориям на Донбассе и амнистия сепаратистов создают криминальный анклав на территории Украины.

В то же время, в ЕС считают, что законы об особом статусе Донбасса и амнистию для представителей вооруженных формирований на востоке Украины, принятые Верховной Радой Украины, соответствуют соглашению о прекращении огня и мирному плану, утвержденному 5 сентября в Минске.