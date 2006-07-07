Мороз: У Винского зашкаливают личные амбиции

идер Социалистической партии Украины, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ отрицает раскол в рядах СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам перед заседанием Политсовета партии, комментируя, в частности, заявление первого секретаря СПУ Иосифа ВИНСКОГО.

А.МОРОЗ отметил, что «это не конфликт – это непонимание ими ситуации и преобладание или интересов над общественными и партийными интересами».

Он напомнил, что есть заявление от И.ВИНСКОГО об отставке с должности первого секретаря политсовета СПУ, добавив: «Думаю, что этот вопрос будет решен».

Как сообщал УНИАН, И.ВИНСКИЙ 6 июля заявил, что подает в отставку с должности первого секретаря Политсовета СПУ в связи с тем, что председатель СПУ А.МОРОЗ “фактически, поддержал линию на развал Коалиции демократических сил”, отказавшись голосовать за кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность спикера, выдвинутую “Нашей Украиной”. (Перед этим А.МОРОЗ заявил, что часть депутатов его фракции не будет голосовать за кандидатуру представителя “Наша Украина” П.ПОРОШЕНКО).

По словам И.ВИНСКОГО, «понятно, что после решения фракции СПУ коалиция разрушена голосами МОРОЗА и тех 19 людей из фракции, которые за это проголосовали».

В выборах спикера И.ВИНСКИЙ и еще одна из депутатов от СПУ – Галина ГАРМАШ - участия не принимали.