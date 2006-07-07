Луценко рассказал, что он думает о Морозе и Винском

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что если Социалистическая партия Украины решит поддержать донецкого представителя на должность премьер-министра, то это будет «предательством, и я не буду министром в таком правительстве и членом такой партии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал сегодня журналистам.

Он напомнил, что после назначения его министром приостановил свое членство в СПУ, и сегодня на политсовете СПУ он будет как гость.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что лидер СПУ Александр МОРОЗ «имеет моральное и профессиональное право быть спикером». «Весь вопрос в цене этого решения», - подчеркнул руководитель МВД.

Он отметил, что нормальным будет, если СПУ будет голосовать «за помаранчевого демократического премьера».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня СПУ «проходит испытание золотой акцией парламента». «И речь идет не о деньгах или должностях, речь идет о том, сможет ли СПУ остаться самостоятельной политической силой, а не марионеткой донецкого или днепропетровского клана под разными названиями», - подчеркнул он.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он не может поддерживать заявление первого секретаря СПУ Иосифа ВИНСКОГО о предательстве, потому что «И.ВИНСКИЙ делал все, чтобы Соцпартия не поддержала В.ЮЩЕНКО против В.ЯНУКОВИЧА на прошлых президентских выборах, чтобы СПУ не вошла в первое помаранчевое правительство».

Он обвинил И.ВИНСКОГО в том, что тот делал все для того, чтобы «СПУ стала филиалом БЮТ, собственно ее марионеткой за последний послевыборный период».

Заседание политсовета СПУ началось в 15.00.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Председателем Верховной Рады был избран лидер СПУ Александр МОРОЗА. За него проголосовали 238 народных депутатов, причем 186 из них – из Партии регионов, которая осталась за рамками подписанного недавно коалиционного соглашения. Блок Юлии Тимошенко и “Наша Украина” не принимали участия в выборах спикера.

Сегодня Политсовет Партии регионов выдвинул кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьера.