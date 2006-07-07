В рядах ”Нашей Украины” обнаружились 2 ренегата

Председатель счетной комиссии Верховной Рады, народный депутат Евгений ШАГО подтверждает, что двое депутатов из фракции “Наша Украина” – Александр ВОЛКОВ и Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ приняли участие в голосовании по выборам председателя парламента, вопреки решению их фракции не брать бюллетени для голосования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко со ссылкой на официальные данные председателя счетной комиссии Верховной Рады Е.ШАГО, за кандидатуру Александра МОРОЗА на должность Председателя Верховной Рады было отдано 238 голосов депутатов.

Бюллетени получили 239 депутатов, в том числе, из фракции Партии регионов – 185 (не получил депутат Александр ЛЕЩИНСКИЙ), фракции Блока Юлии Тимошенко – 0, фракции блока „Наша Украина” – 2 (А.ВОЛКОВ, В.ЗАПЛАТИНСКИЙ), фракции Социалистической партии – 31 (не получили бюллетени Иосиф ВИНСКИЙ и Галина ГАРМАШ), фракции Коммунистической партии – 21 (все).

Напомним, 6 июля председателем парламента избран А.МОРОЗ. В бюллетени для голосования были внесены две кандидатуры – А.МОРОЗА и Николая АЗАРОВА. За А.МОРОЗА проголосовали 238 депутатов, за Н.АЗАРОВА – 0.