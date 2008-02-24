Еврокомиссар думает, что Украина не повлияет на вступление России в ВТО

Украине не удастся воспользоваться членством во Всемирной торговой организации для влияния на процесс вступления России в ВТО, чтобы решить вопросы в сфере торговли между двумя государствами.

Такое мнение выразил Комиссар Европейской комиссии по делам торговли Питер МЕНДЕЛЬСОН в интервью еженедельнику «Зеркало недели» .

«Можно ожидать, что официально Украина станет членом ВТО в начале лета, поэтому очевидно, что если процесс вступления России в ВТО завершится раньше, членство Украины не будет иметь материального влияния на процесс вступления России», - отметил еврокомиссар.

Он выразил надежду, что этот процесс не затянется, однако признал: «Если переговоры с Россией продлятся дольше, тогда Украина будет иметь полное право участвовать в этом процессе так же, как любой другой член ВТО».

П.МЕНДЕЛЬСОН также отметил, что не видит причин для Украины осложнять процесс вступления России в ВТО.

«Конечно, если мы профессионально выполняли нашу работу, то правительство в Киеве должно выяснить, какие вопросы, беспокоящие его в сфере торговли, уже поднимали другие страны ВТО. На этом этапе у меня нет причин ожидать, что Украина захочет поднимать новые вопросы», - заявил П.МЕНДЕЛЬСОН.