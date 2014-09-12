ЦИК готовит к выборам 9 округов на Донетчине и 4 округа на Луганщине

Об этом председатель ЦИК Михаил Охендовский сообщил на встрече с координатором проектов ОБСЕ в Украине послом Вайдотасом Вербой, недавно назначенным на эту должность, сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Охендовский сообщил о предусмотренном на сегодняшний день механизме голосования для жителей Крыма и Севастополя и граждан, которые временно переселены с востока Украины, а также военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции.

При этом он отметил, что на сегодняшний день представляется возможным проводить подготовку выборов только в девяти из 21 избирательного округа, которые образованы в пределах Донецкой области, и в четырех из 11 избирательных округов, которые образованы в пределах Луганской области.

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В то же время председатель Комиссии выразил надежду, что ситуация на Донбассе стабилизируется, и все избиратели Донецкой и Луганской областей смогут принять участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября.

Собеседники обсудили также вопрос организации голосования граждан Украины на заграничных избирательных участках. С целью дальнейшего улучшения условий для волеизъявления, по словам председателя Комиссии, рассматривается возможность открытия в будущем дополнительных участков, в частности, на территории Республики Молдова.