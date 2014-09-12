ВВС: партия Тигипко не смогла утвердить избирательный список
Партия "Сильная Украина" депутата Сергея Тигипко на съезде в Киеве, несмотря на анонс об утверждении партийного избирательного списка, не смогла этого сделать.
"Продолжаются консультации. Много кандидатов, и мы хотим, чтобы в список не попали запятнаные коррупцией люди. Дискуссия продолжается", - заявил Сергей Тигипко, сообщает BBC-Украина.
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По его словам, утверждение списка может состояться на съезде в понедельник. В пятницу же делегаты смогли утвердить кандидатов по мажоритарным округам.
Сергей Тигипко также сообщил, что его политическую силу приглашали присоединиться к оппозиционному блоку, в который собираются объединиться Партия регионов и Партия развития Украины.
"Нас призвали присоединиться к оппозиционному блоку и идти на выборы вместе с ними. Однако мы отказались. Но в том блоке люди запятнаны коррупцией и, мягко говоря, непатриотичные", - сказал Сергей Тигипко.