Тигипко: Власть намеренно обостряла ситуацию на Донбассе, чтобы сорвать выборы

Об этом заявил Сергей Тигипко, - сообщет "Громадське ТБ".

"Очень сложно комментировать результаты выборов, поскольку в двух крупных регионах - Луганске и Донецке - они не состоялись. Мы видим низкую явку на Юге Украины", - отметил он.

Читайте такжеВ Донецкой области по состоянию на 21.00 явка избирателей составила 15,63% - КИУ

Несмотря на это, кандидат признал результаты выборов в общегосударственном масштабе.