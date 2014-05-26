Тигипко: Власть намеренно обостряла ситуацию на Донбассе, чтобы сорвать выборы
02:33, 26 мая 2014Политика
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Власть не обеспечила свободное волеизъявление украинцев на Донбассе намеренно, чтобы не учитывать их голоса.
Тигипко признал результаты выборов в общегосударственном масштабе
Об этом заявил Сергей Тигипко, - сообщет "Громадське ТБ".
"Очень сложно комментировать результаты выборов, поскольку в двух крупных регионах - Луганске и Донецке - они не состоялись. Мы видим низкую явку на Юге Украины", - отметил он.
Читайте такжеВ Донецкой области по состоянию на 21.00 явка избирателей составила 15,63% - КИУ
Несмотря на это, кандидат признал результаты выборов в общегосударственном масштабе.
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