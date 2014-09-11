Взрывных устройств на Львовском бронетанковом заводе и заводе „Лорта” не обнаружено

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что в целом с предприятий было эвакуировано около 2000 человек.

Правоохранители проводят мероприятия с целью установления лиц, сделавших ложные сообщения о минировании.Читайте такжеВо Львове неизвестные сообщили о минировании бронетанкового завода и завода "Лорта"

Как отметила Добровольская, с начала июня в городе Львове зарегистрировано около 40 ложных сообщений о минировании развлекательных заведений, ресторанов, торговых заведений, вокзалов, автостанций, школ. Сообщения о минировании предприятий – зарегистрированы впервые.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.35 аноним сообщил о минировании здания завода "Лорта" на улице Патона во Львове, после чего бросил трубку. В 13.52 работникам милиции поступило анонимное сообщение о минировании территории и зданий Львовского бронетанкового завода на улице Стрыйской.