Le Monde: Киев не пойдет ни на какие уступки в вопросе о территориальной целостности Украины

В статье, которая называется «Киев не пойдет ни на какие уступки в вопросе о территориальной целостности Украины», опубликованной во французской газете Le Monde, говорится о том, что в среду 10 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что он представит на рассмотрение парламента проект закона, предусматривающего предоставление большей автономии для восточных сепаратистских пророссийских областей, но регион останется в составе страны.

Ситуация в восточной Украине «радикально изменилась» с момента вступления в силу режима прекращения огня в пятницу, по словам украинского президента. «Перед тем как было объявлено о прекращении огня, Украина каждый день теряла десятки жизней своих героев», – сказал Порошенко на заседании Кабинета министров. Он добавил, что «70%» российских войск покинули территорию Украину.

Провокации мятежников

Но «Украина не сделала никаких уступок в вопросе своей территориальной целостности», – заявил г-н Порошенко, говоря о подписании в прошлую пятницу в Минске, столице Беларуси, «протокола» о прекращении огня с пророссийскими мятежниками с целью положить конец конфликту, который длится уже 5 месяцев, хотя повстанцы требуют «независимости» региона. Глава государства также сказал своим министрам, что соглашение о прекращении огня на востоке Украины, подписанное на прошлой неделе между двумя сторонами, трудно выполнять из-за провокаций мятежников.

«Ни про какую федерализацию или отчуждение [восточных регионов] в протоколе речь не идет. Законопроект Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей четко предусматривает статус этих регионов в составе Украины».

Но пророссийские сепаратисты хотят, чтобы их территория стала независимой, а не оставалась в составе Украины с расширением полномочий, как этого желает президент Украины. «Мы не рассматриваем возможность того, чтобы регион оставался частью Украины», – сказал Андрей Пургин, вице-премьер-министр Донецкой Народной Республики, провозглашенной мятежниками.

Мониторинг ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня на востоке Украины, с помощью беспилотников, сообщил в среду Дидье Буркхальтер, глава организации, на форуме в Праге. Эти аппараты помогут оценить ситуацию на местах. Г-н Буркхальтер также добавил, что ОБСЕ готова содействовать диалогу между Россией и Украиной, в частности организовав встречу двух президентов.