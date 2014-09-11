Турчинов: Если мирно очистить Донбасс не удастся, альтернативы военному положению не будет

Спикер Верховной Рады Александр Турчинов считает, что для Украины крайне важно не дать превратить Донбасс в зону замороженного конфликта. Об этом он заявил в интервью журналу "Фокус".

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"Наша задача - не дать превратить Донбасс в зону замороженного конфликта. Только под этим углом можно рассматривать любые действия на востоке. Поэтому я исключаю формат, при котором Украина согласится с тем, что Россия будет контролировать часть территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Турчинов.

По его словам, если мирным путем очистить Донбасс не удастся, то альтернативы военному положению не будет.