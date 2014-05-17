Из-за ПР и КПУ Донбасс может превратиться в Югославию 90-х годов - Тягнибок

Национальный диалог не может служить основанием для прекращения Антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сегодня заявил лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок.Он также подчеркнул, что не считает целесообразным свое участие в круглом столе – по его словам, «без завершения полномасштабной АТО и обезоруживания боевиков на востоке государства, такие мероприятия с участием лиц, потакающих террористам, фактически являются шагом к легализации терроризма в Украине».

«Главным условием для национального диалога является осуждение всеми украинцами действий террористов и подлой необъявленной войны Путина против Украины на Донбассе», - заявил кандидат в президенты от «Свободы».

Тягнибок считает, что приоритетными задачами в борьбе с терроризмом являются люстрация власти, правоохранительных органов, судов и армии от российских агентов и коррупционеров, а также завершение десоветизации и дерусификации Украины.

«Необходимо вернуть всем украинцам чувство национального достоинства и украинского патриотизма. Сегодняшние пророссийские настроения и антиукраинский террор на Донбассе никогда не были бы возможными, если бы мы донесли до наших граждан правду обо всех преступлениях советского тоталитаризма, если бы антиукраинская пропаганда российских СМИ и коммунистическая идеология были запрещены на территории нашего государства», - отметил Тягнибок.

При этом он считает, что без таких изменений все призывы к «национальному диалогу» и соответствующие круглые столы являются лишь вредной имитацией, которой воспользуются «путинские террористы и их политические покровители для продолжения уничтожения единой и независимой Украины».

«Мы не должны вести диалог с политиками и олигархами из Партии регионов и КПУ, которые подыгрывают агрессору Путину и греют руки на костре терроризма и сепаратизма. Именно они довели ситуацию на Донбассе до разгула криминала и этнических чисток украинских патриотов, что грозит гуманитарной катастрофой, сопоставимой с Югославией 90-х годов прошлого века», - заявил Тягнибок.

Напомним, сегодня в Харькове состоялся второй всеукраинский круглый стол национального единства, призванный найти пути решения конфликта на Донбассе. Открывший обсуждение первый президент Украины Леонид Кравчук завил, что по результатам первого заседания в Верховной Раде 14 мая были подготовлены проекты документов о децентрализации власти в государстве.