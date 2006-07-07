В 12.00 Регионы назовут своего кандидата в премьеры

На должность премьер-министра Украины, скорее всего, будет предложена кандидатура лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины, первый заместитель председателя Политисполкома Партии регионов Василий ДЖАРТЫ.

По его словам, сегодня в 12 часов на заседании политсовета Партии регионов, а также на заседании фракции будет принято по этому вопросу окончательное решение.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Председателем Верховной Рады был избран лидер СПУ Александр МОРОЗ. За него проголосовали 238 народных депутатов, причем 186 из них – из Партии регионов, которая остались за рамками коалиционного соглашения, подписанного недавно. Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» участия в выборах спикера не принимали.