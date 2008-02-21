В Москве Ющенко сказал, что Кремль может не волноваться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что вступление Украины в НАТО не несет никакой угрозы России.

Об этом он сказал сегодня в Москве в интервью российской газете «Время новостей», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в данном случае речь идет о праве любой страны самостоятельно решать, каким образом она будет обеспечивать политику своей национальной безопасности.

Также во время интервью Президент проинформировал об украинско-российских отношениях, в частности в газовой сфере. В.ЮЩЕНКО ответил на вопрос относительно реализации договоренностей украинской и российской сторон о расчетах со стороны Украины за потребленный природный газ.

По данным пресс-службы, журналиста газеты интересовала и позиция Украины относительно некоторых украинских исторических фигур. Речь шла, в первую очередь, о Романе Шухевиче.

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