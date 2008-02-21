Балога по поручению Ющенко защитит Черновецкого от Тимошенко?

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с предложением пересмотреть поручение относительно осуществления проверки деятельности Киевской городской государственной администрации.

Об этом говорится в письме В.БАЛОГИ от 15 февраля 2008 г., фотокопия которого размещена на интернет-портале аналитического агентства “Главред”.

“По поручению Президента Украины обращаюсь к Вам с предложением обеспечить пересмотр данных членам Кабинета министров Украины поручений и решений органов исполнительной власти относительно проведения проверок деятельности исполнительного органа Киевского городского совета, которые не отвечают конституционно и законодательно закрепленным принципам осуществления местного самоуправления, невмешательства органов государственной власти и их должностных лиц в осуществление органами местного самоуправления предоставленных им собственных полномочий”, - говорится в письме к Ю.ТИМОШЕНКО.

В.БАЛОГА отмечает, что к Президенту Украины обратился Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЦКИЙ по поводу вмешательства Кабмина в деятельность КГГА, в частности, путем осуществления контрольных проверок его деятельности, в том числе по вопросам подготовки и выполнения городского бюджета.

“Конституцией и законом Украины признается и гарантировано в Украине местное самоуправление и определено, что органы местного самоуправления подконтрольны соответствующим органам исполнительной власти по вопросам осуществления ими полномочий органов исполнительной власти. В частности, Конституция Украины относит к полномочиям местных государственных администраций подготовку и выполнение лишь областных и районных бюджетов. Деятельность же по составлению проекта бюджета города Киева является самоуправляющим полномочием, осуществляемым исполнительным органом Киевского городского совета по закону Украины “О местном самоуправлении в Украине”. Следовательно, такая деятельность не может быть предметом контроля со стороны органов исполнительной власти”, - отмечается в письме В.БАЛОГИ.