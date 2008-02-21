Ющенко намекнул российским СМИ, что не доволен Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Москве дал интервью информационному агентству РИА “Новости” и телеканалу Russia Today.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава Украинского государства ответил на ряд вопросов относительно внутренней и внешней политики Украины.

Отдельное внимание во время интервью было уделено сотрудничеству Украины и России в газовой сфере. Речь шла, в частности, о выплате долгов за потребленный газ. В.ЮЩЕНКО отметил, что не доволен ходом реализации украинской стороной договоренностей, которые были достигнуты между ним и Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ относительно своевременных и полных расчетов Украины. «Как руководитель страны я всегда твердо буду стоять на том, что Украине нельзя жить в долгах», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Интервью провели заместитель главного редактора РИА “Новости” Максим ФИЛИМОНОВ и известный российский телеведущий, обозреватель, руководитель программы Spotlight («В центре внимания») Александр ГУРНОВ.

Ранее Виктор ЮЩЕНКО призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКОво время переговоров в Москве не политизировать газовый вопрос.

Как сообщили пресс-служба главы государства В.ЮЩЕНКО отметил, что договоренности Президентов Украины и России, что 7,5 млрд. грн. газового долга, которые Украина задолжала за последние 4 месяца, должны были в расчетах начаться с 14 февраля.

Президент жестко раскритиковал действия Министерства финансов, которое до сих пор «не заплатило ни копейки «Нафтогаз Украины» по тем компенсациям, которые предусмотрены бюджетом». «Данную ситуацию я рассматриваю как саботаж», – заявил Президент Украины.

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