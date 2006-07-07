Парламент сегодня будет избирать заместителей Мороза

Сейчас парламент будет определяться относительно избрания заместителей председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он сказал, что Согласительный совет парламента утвердил повестку дня, в соответствии с которой, первым вопросом будет избрание заместителей председателя ВР.

В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что это вопрос может рассматриваться в пакете.

Вторым вопросом, по его словам, будет предмет ведания парламентских комитетов и их перечень.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что поскольку не решен политический вопрос, то есть существования коалиции и оппозиции, то, по мнению Партии регионов, принцип распределения комитетов за оппозицией и коалицией должен быть четко определенным.

Он подтвердил намерение Партии регионов отстаивать позицию относительно предоставления оппозиции контрольных функций и защиту прав оппозиции.

«Оппозиция должна иметь инструменты для выполнения эффективного контроля над властью», - сказал он.