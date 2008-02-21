Тимошенко отказалась говорить с прессой и ушла из Газпрома

Правительственная делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО завершила в Москве переговоры с руководством российского ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры длились пять часов. Пока результаты неизвестны.

Запланированный в здании "Газпрома" брифинг премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО был отменен.

Сразу после окончания переговоров правительственная делегация направилась в аэропорт, откуда вылетает в Киев.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА заявляла, что правительственная делегация Украины во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО намерена сегодня договориться с российским ОАО «Газпром» об урегулировании задолженностей за потребленный газ в 2007 году.

«Украинская делегация настроена на то, чтобы продолжать сегодня переговоры до тех пор, пока не будет урегулирован долг», - подчеркнула М.СОРОКА.