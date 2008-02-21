СБУ рассекретила материалы о деятельности ОУН в Донецкой области

Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области на основе документальных материалов, которые хранятся в архиве, проводится работа относительно содействия восстановлению реальных исторических событий на территории Донецкой области во время Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, управлением найдены и рассекречены материалы 11 томов 9 архивных уголовных дел, которые были возбуждены органами НКВД против участников ОУНовского подполья в Донецкой области. В частности, в них содержатся документы, свидетельствующие, что основной целью ОУНовцев в Донецкой области было создание самостоятельного украинского государства.

Настоящие документы впервые демонстрируются на фотовыставке «Украинская Повстанческая Армия: история непокоренных», которая демонстрируется с 19 по 27 февраля в областной универсальной библиотеке им. Крупской в Донецке.

В одном из томов архивных дел хранится изъятый у подпольщиков номер газеты “За самостійну Україну” от 10 декабря 1943 года.