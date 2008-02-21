Кому из политиков украинцы доверяют больше всего (опрос)

На сегодня в пятерку политиков, которые пользуются наибольшим доверием граждан, входят премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра социальных исследований “София”, представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО "полностью" или "в основном" доверяют – 48,1% опрошенных, В.ЮЩЕНКО – 38,7%, А.ЯЦЕНЮКУ – 38,6%, В.ЛИТВИНУ – 37,2%, В.ЯНУКОВИЧУ – 37,1%. Среди указанных политиков самое лучшее соотношение симпатиков и антипатиков – у Ю.ТИМОШЕНКО (соответственно 48,1 и 48,6%). В то же время количество антипатиков у В.ЮЩЕНКО составляет 56,5%, у А.ЯЦЕНЮКА - 43%, В.ЛИТВИНА - 51,1%, В.ЯНУКОВИЧА – 57,1%.

Кроме того, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО доверяют 33,9% (не доверяют 60,3%); секретарю СНБО Раисе БОГАТЫРЕВОЙ – 32,3% (не доверяют 45,6%); лидеру партии “Наша Украина” Вячеславу КИРИЛЕНКО – 32,2 (49,4%); первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ – 27,5% (49,6%); лидеру КПУ Петру СИМОНЕНКО 25,5% (65,6%); лидеру ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО – 20,5% (69,6%); лидеру СПУ Александру МОРОЗУ – 18,2% (74,3%); главе Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ –13,6% (43,3%); экс-президенту Украины Леониду КУЧМЕ – 7,8% (81,7%).

Опрос проводился с 6 по 13 февраля 2008 года. Всего опрошены 2 тыс. 20 респондентов. Выборка по полу, возрасту, региону проживания и типу поселения представляет население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился во всех областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе (всего в 125 населенных пунктах). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.