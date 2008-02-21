Неформальная встреча лидеров стран-членов СНГ продлится полтора часа

Главы стран-участниц СНГ на встрече в Москве обсудят вопросы реформирования Содружества независимых государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

По его словам, неформальная встреча лидеров стран-членов СНГ запланирована на завтра, 22 февраля. Она будет проходить в закрытом режиме, и продлится полтора часа.

По данным А.ЧАЛОГО, повестка дня встречи является свободной. В то же время, уже известно, что Президент РФ Владимир ПУТИН выступит с речью относительно характеристики развития СНГ. Также планируется выступление исполнительного секретаря СНГ Сергея ЛЕБЕДЕВА с информацией о плане реализации новой концепции реформирования СНГ.

По словам А.ЧАЛОГО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует на встрече затронуть вопрос повышения эффективности экономического сотрудничества в рамках СНГ, а также выскажется за то, чтобы соглашение о свободной торговле в рамках СНГ работало без изъятий и ограничений по принципам и нормам Всемирной торговой организации.

Также глава Украинского государства намерен затронуть вопрос об усилении сотрудничества в сфере энергетики, в том числе развития существующих и создания новых транспортных коридоров; о новых подходах к тарифной политике транспортировки энергоносителей.

А.ЧАЛЫЙ заметил, что особое внимание в выступлении Президента будет уделено и социальным вопросам, таким как пенсионное обеспечение, трудовая миграция и тому подобное.

По его словам, В.ЮЩЕНКО также намерен призвать всех лидеров СНГ "быть вместе с Украиной" во время отмечания 75-й годовщины Голодомора, а также предложить принять единый документ СНГ по этому вопросу.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, А.ЧАЛЫЙ заметил, что информация о том, что Президент В.ЮЩЕНКО вместе с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО планирует встретиться с председателем "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ, не соответствует действительности. «Таких планов нет», - сказал А.ЧАЛЫЙ.