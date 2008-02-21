Яценюк сравнил власть с татаро-монгольским иго
Спикер предложил разойтись по своим углам
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК просит фракцию Партии регионов отказаться от резонансных законопроектов, которые разъединяют общество.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с фракцией Партии регионов.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, «мы и так накалили общество, что вбрасывание любых законопроектов, которые имеют, мягко говоря, неоднозначное восприятие что с одной, что с другой стороны, не добавит нам авторитета». Он призвал все политические силы «разойтись на прежние позиции».
Как сказал председатель парламента, в ВР необходимо рассматривать законопроекты, которые интересуют общество, – относительно повышения зарплат, проведения экономических, социальных и правовых реформ.
А.ЯЦЕНЮК назвал сложным предложение фракции Партии регионов о принятии законопроекта относительно государственной службы.
Отвечая на некоторые заявления во время встречи о том, что в Украине осуществляются «политические репрессии» в отношении представителей оппозиции, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине - и «это касается всех властей» - после прихода новой власти, «как татаро-монгольское иго, всех зачистили, руководствуясь только модным принципом: свой-чужой, других координат нет». При этом он добавил, что «все политические силы становятся на эти грабли».
Как отметил председатель ВР, таким образом в Украине уничтожено среднее звено государственной службы. По его словам, нередко в руководящие органы берут по принципу: «пусть будет необразованным, не читает, не пишет, но основное, чтобы свой», и это - ошибка всех политических сил.
По мнению А.ЯЦЕНЮКА, должна быть предусмотрена аполитичность среднего звена государственных служащих, которые работали бы «не на цвета политические, а на государство в целом».