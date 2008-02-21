Регионалы спят и видят, как развалить коалицию?

Совет демократической коалиции заявляет, что деструктивные действия оппозиции – Партии регионов и коммунистов – связаны исключительно с давними намерениями развалить демократическую коалицию.

Об этом говорится в заявлении Совета демократической коалиции относительно блокирования заседаний Верховной Рады фракциями оппозиции, размещенном на официальном сайте НУ-НС.

“Их настоящее намерение – «переформатировать» коалицию, чтобы продолжить свое пребывание у власти, грабя украинский народ”, - отмечается в заявлении.

В НУ-НС считают, что нынешняя «псевдооппозиция» пытается любым способом помешать демократической коалиции и сформированному ею правительству выполнить предвыборные обязательства. “Это касается как выполнения социальных инициатив, так и лишения депутатской неприкосновенности и льгот, чего Партия регионов особенно не хочет”, - отмечают в НУ-НС.

Совет демократической коалиции заявляет, что коалиция является монолитной и никаким силам не удастся ее развалить. Совет демкоалиции требует от оппозиции прекратить противоправные антирегламентные действия и предоставить возможность коалиции работать в пределах Конституции и регламента Верховной Рады Украины.

”Мы готовы в первоочередном порядке рассмотреть и законодательно закрепить права оппозиции, но в то же время, мы не позволим заниматься дальнейшей дискредитацией высшего законодательного органа государства”, - отмечается в заявлении.

Демократическая коалиция также заявляет о решительности в полной мере выполнить программу «Украинский прорыв: для людей, а не политиков», которая направлена на повышение благосостояния украинских граждан, и принять социальные законопроекты, которые определены Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и коалиционным соглашением как безотлагательные.

В заявлении также отмечается, что формальным поводом для блокирования заседаний парламента стало направление письма за подписями руководства Украины Генеральному секретарю НАТО относительно готовности Украины присоединиться к Плану действий относительно членства в Альянсе. ”В действительности же блокирования заседаний парламента не имеют ничего общего с направлением письма Генеральному секретарю НАТО, поскольку сам лидер Партии регионов и бывший премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступал за полноценное вступление Украины в НАТО уже в 2008 году”, - отмечает демкоалиция.