Яценюк поддерживает идею Януковича и хочет, чтобы выиграли все

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК поддерживает идею проведения в понедельник, 25 февраля, круглого стола с участием всех пяти политических сил парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с фракцией Партии регионов.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в ходе этого круглого стола необходимо подписать политическое соглашение. На сегодняшний день есть базовый документ – политическое соглашение, которое было внесено «в том числе и мной», сказал он.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сегодня он будет встречаться с фракциями КПУ и Блока Литвина, а завтра состоится общая встреча с двумя фракциями – БЮТ и НУ-НС.

Он предложил «за субботу-воскресенье доработать документ, и давайте в понедельник в присутствии прессы попробуем прийти к политическому консенсусу, чтобы все стороны процесса исключительно выиграли».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что политическое соглашение должно быть дополнено предложениями фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов предложила в понедельник, 25 февраля, провести круглый стол с участием председателя Верховной Рады А.ЯЦЕНЮКА.

По словам лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, по согласованию со всеми фракциями необходимо внести на рассмотрение парламента ряд законопроектов и проектов постановлений, при этом в первую очередь должен быть рассмотрен проект постановления о порядке принятия решения относительно вступления Украины в НАТО. Также, сказал В.ЯНУКОВИЧ, должен быть рассмотрен проект закона об изменениях к Конституции Украины относительно снятия неприкосновенности с отдельных должностных лиц. Кроме того, заметил он, должен быть рассмотрен проект закона о статусе народного депутата относительно защиты должностных лиц от незаконного вмешательства в их деятельность.

Также, сообщил В.ЯНУКОВИЧ, фракция Партии регионов предлагает рассмотреть ряд социальных законопроектов, которые уже проработаны в комитетах парламента, и тому подобное.