Кириленко: если пошла игра на нервах - тогда игра на нервах

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сомневается, что сегодня в Верховной Раде состоится пленарное заседание.

Такое мнение он выразил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько вероято, что после встречи председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с фракциями меньшинства будет разблокирована работа парламента.

«Очень маловероятно», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, нужно проводить следующий этап консультаций с участием лидеров всех 5 фракций парламента.

При этом лидер фракции БЮТ отметил, что более эффективным было бы проведение не консультаций лидеров фракций, а обсуждение сложившейся ситуации исключительно в сессионном зале. «Нужно заходить в зал, хочет кто-то этого или не хочет. Но если пошла игра на нервах - тогда игра на нервах», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он заверил, что фракции коалиции больше не допустят того, чтобы работа ВР была разблокирована лишь на несколько часов для того, чтобы принимать только те законы, которые выгодны фракциям меньшинства. «Кошки и мышки - это не наша игра. На кону стоит вопрос национальной безопасности», - заявил он.