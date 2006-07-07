Фракция “Наша Украина” переходит в оппозицию.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН лидер фракции Роман БЕССМЕРТНЫЙ. «Есть новое большинство, пусть работает, мы будем в оппозиции», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

В свою очередь Роман ЗВАРИЧ добавил в разговоре с корреспондентом УНИАН, что Александр МОРОЗ, конечно будет спикером большинства, но “Нашей Украины” в этом большинстве не будет. «Наша Украина» не будет поддерживать никакую коалицию, в которой будут внекоалиционные назначения», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

В то же время Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что представители “Нашей Украины” примут участие в утреннем заседании согласительного совета.