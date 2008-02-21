Янукович предлагает Яценюку сесть с ним за стол

Фракция Партии регионов предлагает в понедельник, 25 февраля, провести круглый стол с участием председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании фракции с участием А.ЯЦЕНЮКА лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, по согласованию со всеми фракциями необходимо внести на рассмотрение парламента ряд законопроектов и проектов постановлений, при этом в первую очередь должен быть рассмотрен проект постановления о порядке принятия решения относительно вступления Украины в НАТО.

Также, сказал В.ЯНУКОВИЧ, должен быть рассмотрен проект закона об изменениях к Конституции Украины относительно снятия неприкосновенности с отдельных должностных лиц.

Кроме того, заметил он, должен быть рассмотрен проект закона о статусе народного депутата относительно защиты должностных лиц от незаконного вмешательства в их деятельность.

Также, сообщил В.ЯНУКОВИЧ, фракция Партии регионов предлагает рассмотреть ряд социальных законопроектов, которые уже проработаны в комитетах парламента.

Кроме того, отметил лидер фракции, должны быть прекращены полномочия некоторых народных депутатов, внесены изменения в Регламент ВР относительно деятельности парламентской оппозиции.

Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, необходимо внести изменения в закон о государственной службе и заслушать информацию о политических репрессиях в Украине.