Мороз на 9.30 созывает Согласительный совет

В 9.30 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Александр МОРОЗ.

А.МОРОЗ отметил, что у него нет никаких обязательств ни перед кем. Он призвал всех народных депутатов к сотрудничеству и отметил, что «в парламенте нет победителей и побежденных».