Мороз на 9.30 созывает Согласительный совет

09:08, 07 июля 2006
Политика
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Спикер призывает к сотрудничеству

В 9.30 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Александр МОРОЗ.

А.МОРОЗ отметил, что у него нет никаких обязательств ни перед кем. Он призвал всех народных депутатов к сотрудничеству и отметил, что «в парламенте нет победителей и побежденных».

 

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