Мороз на 9.30 созывает Согласительный совет
09:08, 07 июля 2006Политика
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Спикер призывает к сотрудничеству
В 9.30 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Александр МОРОЗ.
А.МОРОЗ отметил, что у него нет никаких обязательств ни перед кем. Он призвал всех народных депутатов к сотрудничеству и отметил, что «в парламенте нет победителей и побежденных».
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