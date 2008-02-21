Депутаты развлекаются как могут
10:34, 21 февраля 2008Политика
1009 0
Стол президиума ВР никто не блокирует
Работа Верховной Рады Украины сегодня снова не возобновлена.
Как передает корреспондент УНИАН, пленарного заседания парламента нет.
В зале присутствует около 100 народных депутатов. Стол президиума ВР не блокирует ни один народный депутат, а возле трибуны Верховной Рады собралось четверо народных депутатов. Они разговаривают между собой, смеются. В сессионном зале развешены воздушные шарики с надписью «НАТО – нет».
В это время происходит заседание фракции БЮТ, а в 10.30 планируется заседание фракции Партии регионов при участии председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.
Входы в правительственную ложу заблокированы креслами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter