У Януковича признались, что проблема разблокирования ВР не в НАТО

Проблема разблокирования Верховной рады Украины стоит вне НАТО.

Об этом в эфире Радио Свободазаявил народный депутат Украины из фракции Партии Регионов Тарас Чорновил: «Проблема, честно говоря, не в НАТО. Проблема НАТО для Украины сегодня очень маргинальная. А проблема в том, что нет доверия. И когда большинство и меньшинство практически имеют поровну голосов, то возникают обстоятельства, за которые нужно очень очень четко выработать этот алгоритм сотрудничества большинства и меньшинства, чтобы не было вот такого способа где-то тихонько пережать, где-то какого-то мелкого шулерства».