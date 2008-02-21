В Москве Ющенко встретится с патриархом, а Тимошенко - с главой «Газпрома»

Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко начинает рабочий визит в Москву

Также ожидается, что он встретится с патриархом российской православной церкви Алексеем ІІ.

Завершает рабочий визит в столицу России Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Сегодня она намерена встретиться с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Встреча запланирована на 12 часов по московскому времени.

Вместе с Юлией Тимошенко в Москву выехали министр топлива и энергетики Юрий Продан, председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина и его заместитель Игорь Диденко.

Радио Свобода