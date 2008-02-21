В Москве Ющенко встретится с патриархом, а Тимошенко - с главой «Газпрома»
08:41, 21 февраля 2008Политика
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Президент начинает, премьер завершает
Сегодня Президент Украины Виктор Ющенко начинает рабочий визит в Москву
Также ожидается, что он встретится с патриархом российской православной церкви Алексеем ІІ.
Завершает рабочий визит в столицу России Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Сегодня она намерена встретиться с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Встреча запланирована на 12 часов по московскому времени.
Вместе с Юлией Тимошенко в Москву выехали министр топлива и энергетики Юрий Продан, председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина и его заместитель Игорь Диденко.
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