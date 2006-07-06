Заседание Верховной Рады закрыто

Заседание ВР закрыто. Завтра в 9.30 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Александр МОРОЗ.

Он отметил, что для него результат голосования за его кандидатуру не был «совсем неожиданным». Он поблагодарил тех, кто голосовал за его кандидатуру, и тем, кто не брал бюллетени для голосования.

А.МОРОЗ отметил, что у него нет никаких обязательств ни перед кем. Он призвал всех народных депутатов к сотрудничеству и отметил, что «в парламенте нет победителей и побежденных».