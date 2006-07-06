Депутат Шевчук заявляет о фальсификациях во время выборов

Народный депутат от фракции БЮТ Сергей ШЕВЧУК заявляет о фальсификациях во время голосования за кандидатуру председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, С.Шевчук обратился с заявлением к счетной комиссии, в котором отмечал, что он не принимал участия в голосовании. В то же время напротив его фамилии стоит подпись. Он расценивает это как попытку фальсифицировать выборы председателя ВР.

Глава счетной комиссии Е.ШАГО сообщил, что действительно счетная комиссия обнаружила факт, что народный депутат Дмитрий ШЕНЦЕВ из фракции Партии регионов поставил подпись не напротив своей фамилии, а напроти фамилии ШЕВЧУК.

Напомним, сегодня во ВР объявлено об избрании Александра МОРОЗА председателем парламента. За него проголосовали 238 народных депутатов.