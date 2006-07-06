Председателем Верховной Рады Украины избран Александр Мороз

Председателем Верховной Рады Украины избран лидер фракции Социалистической партии Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом только что сообщил член счетной комиссии Евгений ФИЛИНДАШ (фракция СПУ).

По его словам, за кандидатуру А.МОРОЗА проголосовали 238 народных депутатов из 339 народных депутатов, которые взяли бюллетени для голосования.

Напомним, что в бюллетени для голосования за кандидатуру председателя ВР были внесены две кандидатуры – Николая АЗАРОВА (фракция Партии регионов) и лидера социалистов Александра МОРОЗА.

Справка УНИАН. А.МОРОЗ родился 29.02.1944 года в с.Буда Таращанского района Киевской области.

Народный депутат Украины пяти созывов.

С 18 мая 1994 года по апрель 1998 года - Председатель Верховной Рады Украины.

Председатель СПУ с октября 1991 года.