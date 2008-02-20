Путин напомнил Тимошенко о результатах встречи с Ющенко

Президент России Владимир ПУТИН призывает правительство Украины обеспечить российским и украинским инвесторам равные права для работы на рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в резиденции Ново-Огарево.

«Я прекрасно понимаю желание украинского правительства привести все в соответствие с принципами социальной и экономической справедливости, но для нас самое главное, чтобы российские инвесторы были в положении, не худшем, чем остальные, в том числе и украинские инвесторы», - сказал В.ПУТИН.

При этом президент России напомнил о своей встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 12 февраля. «Мы обсудили ряд проблем, которые, на первый взгляд, казались серьезными, но выяснилось, что проблемы все решаемы и глубоких противоречий ни по одной из них нет», - подчеркнул он.

В.ПУТИН также считает необходимым активизировать сотрудничество двух стран в области производственной кооперации. Он отметил, что Россия и Украина должны больше уделять внимание «диверсификации связей».

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО сообщила о результатах проведенных сегодня переговоров с главой правительства России Виктором ЗУБКОВЫМ.

«Так, как проходил диалог, мне кажется, что работа будет успешной», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в апреле стороны подготовят «полностью согласованные приоритеты по всем 11 подкомиссиям».

Глава украинского правительства подчеркнула, что Украина заинтересована в полноценном использовании возможностей кооперации между Украиной и Российской Федерацией.

После этого В.ПУТИН поинтересовался у Ю.ТИМОШЕНКО, удовлетворена ли она встречей с В.ЗУБКОВЫМ.

Отвечая на этот вопрос, премьер-министр Украины сказала: «Да, у нас не было ни одного вопроса, по которому у нас были бы очень глубокие расхождения».

Встреча Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА началась в 18.00 по киевскому времени и продолжается до сих пор. Согласно программе визита, встреча президента РФ и премьер-министра Украины должна продлиться два часа.