Тимошенко: поле для сотрудничества с Россией безгранично

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в ходе переговоров в России по всем вопросам найдены позитивные и конструктивные решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после завершения переговоров правительственных делегаций Украины и России в расширенном составе в Москве.

«Мы прошли практически все вопросы, которые нужно решать Украине и России сегодня, и я могу твердо сказать, что нет ни одного вопроса, по которому бы сегодня не наметили позитивный конструктивный и абсолютно эффективный путь решения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в ходе переговоров стороны договорились до апреля 2008 года подготовить предложения о ключевых приоритетах по работе каждой из подкомиссий комитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

«Мы приняли решение, что по каждому направлению, которые ведутся в специальных подкомиссиях нашего комитета, мы выделим одну главную задачу, одну главную цель, вокруг которой мы сконцентрируем организационные и финансовые возможности для того, чтобы Украина и Россия могли двигаться и достигать результата», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что переход к целевому планированию в рамках Плана действий Украина-Россия позволят активизировать двустороннее сотрудничество.

«Правительство Украины верит в то, что поле для нашего сотрудничества безгранично. И если с другими странами нам нужно заново выстраивать кооперационные отношения и заново искать элементы и направления сотрудничества, то в отношениях Украины и России нужно качественно использовать то, что есть. И это большое преимущество в наших двусторонних отношениях», - считает глава украинского правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина готова к возобновлению кооперационных связей с Россией.