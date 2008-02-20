Рудьковский летал в Париж не по собственному желанию?

Адвокаты экс-министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО пока не получили ответа от Генеральной прокуратуры на свое заявление относительно нарушения законов сотрудниками Службы безопасности Украины при задержании их подзащитного.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, адвокат Алексей БОНЮК сказал, что, в соответствии с законодательством, у Генпрокуратуры есть 10 дней на подготовку ответа, и адвокаты продолжают ждать его.

Также адвокаты сказали, что Социалистическая партия Украины продолжает готовить иск к пресс-секретарю СБУ Марине ОСТАПЕНКО по поводу предоставления ею недостоверной информации по делу Н.РУДЬКОВСКОГО в эфире одного из украинских телеканалов. По словам представителя юридического департамента СПУ Евгения ПЕТРЕНКО, такой иск будет подан в ближайшие дни.

Адвокаты в который раз заявили, что СБУ нарушила ряд процессуальных норм во время расследования уголовного дела в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, а также во время его задержания.

А.БОНЮК отметил, что во время рабочей поездки в Брюссель Н.РУДЬКОВСКИЙ не по собственной инициативе изменил ее маршрут и график, в частности, посетил Париж, что подтверждают официальные документы. Адвокат пожаловался, что следствие не приняло это во внимание. “Кто-то не заинтересован во всестороннем и объективном рассмотрении этого дела”, – убежден А.БОНЮК.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что адвокаты не получили подтверждения информации о пребывании во время поездки вместе с Н.РУДЬКОВСКИМ модели Александры НИКОЛАЕНКО.

“Таким образом эта информация является неподтвержденной”, – сказал А.БОНЮК.

Как сообщал УНИАН, следственным отделом прокуратуры Киева по материалам СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и предъявлено обвинение.

Экс-министр транспорта был задержан законно на проспекте Бажана в Киеве 9 февраля и на основании разрешения суда и протокола следователя о задержании был доставлен для дальнейшего содержания в УСБ Украины в г. Киеве.

Адвокаты и народные депутаты заявили о ряде нарушений во время задержания Н.РУДЬКОВСКОГО. 14 февраля Генеральная прокуратура Украины начала проверку законности действий сотрудников СБУ во время задержания Н.РУДЬКОВСКОГО.

11 февраля Печерский райсуд Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом, было удовлетворено представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить Н.РУДЬКОВСКОМУ меру пресечения с подписки о невыезде на арест. По решению суда экс-министр транспорта содержался в Киевском СИЗО №13.

18 февраля Апелляционный суд г. Киева принял решение отменить постановление Печерского райсуда столицы об избрании мерой пресечения для Н.РУДЬКОВСКОГО взятие под стражу и принял решение освободить его под подписку о невыезде.