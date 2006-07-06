Янукович отдал свой голос за Мороза?
Проходит голосование за кандидатуру спикера ВР
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает Александра МОРОЗА человеком, способным объединить Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам.
«Мороз это человек, который может объединить Украину» - сказал В.ЯНУКОВИЧ
Перед этим на вопрос журналистов относительно того за кого он отдал свой голос, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «за человека, который объединит Украину».
Он также добавил: «МОРОЗ это человек высоких человеческих и моральных качеств, который себя не скомпрометировал за все годы политической борьбы». Отметив, что для фракции Партии регионов не главное узкопартийные интересы и чьи-то личные амбиции, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ради объединения Украины они готовы уступить свои личные интересы.
Отвечая на вопрос, есть ли гарантия, что в случае избрания спикером А.МОРОЗА премьер-министром будет кандидатура от Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ сказал: «гарантия, когда деньги в кармане». Он также допустил, что в широкой коалиции, которая может быть создана, ожидается около 300 депутатов.
На вопрос журналистов, готов ли он занять должность премьер-министра В.ЯНУКОВИЧ ответил: «если будет такое предложение, если будет ко мне такое доверие, я сегодня могу сказать, что я буду над этим вопросом думать».
Напомним, в ВР проходит голосование за кандидатуру председателя ВР. В бюллетени для голосования внесены две кандидатуры – Николая АЗАРОВА (фракция Партии регионов) и лидера социалистов А.МОРОЗА.