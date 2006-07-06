Янукович отдал свой голос за Мороза?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает Александра МОРОЗА человеком, способным объединить Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам.

«Мороз это человек, который может объединить Украину» - сказал В.ЯНУКОВИЧ

Перед этим на вопрос журналистов относительно того за кого он отдал свой голос, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «за человека, который объединит Украину».

Он также добавил: «МОРОЗ это человек высоких человеческих и моральных качеств, который себя не скомпрометировал за все годы политической борьбы». Отметив, что для фракции Партии регионов не главное узкопартийные интересы и чьи-то личные амбиции, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ради объединения Украины они готовы уступить свои личные интересы.

Отвечая на вопрос, есть ли гарантия, что в случае избрания спикером А.МОРОЗА премьер-министром будет кандидатура от Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ сказал: «гарантия, когда деньги в кармане». Он также допустил, что в широкой коалиции, которая может быть создана, ожидается около 300 депутатов.

На вопрос журналистов, готов ли он занять должность премьер-министра В.ЯНУКОВИЧ ответил: «если будет такое предложение, если будет ко мне такое доверие, я сегодня могу сказать, что я буду над этим вопросом думать».

Напомним, в ВР проходит голосование за кандидатуру председателя ВР. В бюллетени для голосования внесены две кандидатуры – Николая АЗАРОВА (фракция Партии регионов) и лидера социалистов А.МОРОЗА.