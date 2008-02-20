У Тимошенко денежные запросы ниже, чем у 18-летней девчонки

У премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО нет времени тратить деньги, разве что на газеты, которые она покупает шесть дней в неделю.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью российской газете “Ведомости” перед визитом в Москву.

«Я вам, может быть, странную вещь скажу. У девчонки лет 18, которая пропадает по ночным клубам и дискотекам, гораздо более высокие денежные запросы, чем у премьера. Наступает такое время, когда тратить деньги некогда и не на что. Зарплаты премьер-министра вполне хватает, тем более что шесть дней в неделю я покупаю только газеты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что ее муж занимается бизнесом.

«На семью хватает, если не покупать яхт и вертолетов», – заключила премьер-министр.