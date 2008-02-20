НУ-НС отберет мандаты у ”выходцев” из Нашей Украины?
Зварич о позиции руководства фракции
|Роман Зварич
"Я убежден в том, что следующим шагом, который вы увидите, будет сложение депутатских полномочий… Это последовательная позиция", - сказал Р.Заварич, слова которого приводит корреспондент ЛІГИ.
По словам Р.Зварича, этого будет требовать руководство фракции. Также, отвечая на вопрос могли ли депутаты выйти из НУНС для того, чтобы объединится с фракцией Партии регионов в парламенте, Р.Зварич сказал: "Я не исключаю этого".
Напомним, вчера Роман Бессмертный, Михаил Полянчич, Игорь Криль, а также Виктор Тополов, Оксана Билозир и Василий Петевка заявили о своем выходе из партии "Народный Союз "Наша Украина". 15 февраля глава Секретариата Президента Виктор Балога заявил о выходе из "Народного Союза "Наша Украина".