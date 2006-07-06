”Нафтогаз” обязался погасить часть долга перед россиянами

НАК "Нафтогаз Украины" обязалась до конца июля 2006 года погасить часть долга перед компанией "РосУкрЭнерго" за поставленный в 2006 году природный газ. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» со ссылкой на итоги рабочей встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА с министром топлива и энергетики Украины Иваном ПЛАЧКОВЫМ и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Александром БОЛКИСЕВЫМ.

В сообщении отмечается, что основной темой обсуждения стал вопрос баланса газа Украины во втором полугодии 2006 года.

Также в сообщении сказано, что особое внимание было уделено проблеме, связанной с отсутствием у НАК «Нафтогаз Украины» объемов газа, которые компании необходимо закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) для поставок населению, коммунально-бытовому сектору и бюджетным организациям Украины в осенне-зимний период 2006-2007 гг.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Игоря ВОРОНИНА, задолженность "Нафтогаза Украины" перед «РосУкрЭнерго» за поставленный в 2006 году в Украину газ на конец июня составлял 382 млн. долл.

Справка УНИАН. 4 января 2006 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» урегулировали вопросы сотрудничества в газовой сфере. Стороны договорились о том, что с 1 января 2006 года «Газпром» поставляет газ компании «РосУкрЭнерго» по формуле цены, согласно которой начальная цена составляет 230 долл. за 1 тыс. куб. м. «Газпром» и «РосУкрЭнерго» заключили соответствующий долгосрочный контракт на пять лет. В балансе газа «РосУкрЭнерго» также присутствует среднеазиатский газ.

Тариф на транспортировку российского газа по территории Украины в соответствии с договоренностями равен 1,6 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км и будет оплачиваться в денежной форме.

2 февраля, в развитие достигнутых 4 января 2006 года договоренностей, НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» на паритетных началах создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго». Основными направлениями деятельности «УкрГаз-Энерго» являются поставка природного газа и других видов энергоресурсов потребителям Украины.