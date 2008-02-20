Ющенко разделил работу над новой Конституцией на 5 этапов

Окончательное принятие новой редакции Конституции осуществит на референдуме украинский народ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время открытия первого заседания Национального конституционного совета.

«Нужно, чтобы все украинское общество приобщилось к крайне необходимой дискуссии на тему конституционной реформы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент гарантирует, что этот процесс будет происходить прозрачно и с участием украинской общественности.

По мнению В.ЮЩЕНКО, работа над новой редакцией Конституции должна происходить следующим образом: в первую очередь следует подготовить предложения относительно концепции основных положений новой редакции Конституции, второе – провести общественное обсуждение основных положений проекта с участием известных общественных деятелей и специалистов в области конституционного права, третье – нужно обобщить внесенные во время общественного обсуждения предложения и наработать с их учетом новый проект редакции Конституции, четвертое – провести экспертизу проекта соответствующими международными органами, в первую очередь Венецианской комиссией, пятое – должно состояться прохождение проекта Конституции через ВР и вынесение его на референдум.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что парламентские политические силы ответственно отнесутся к работе над новой редакцией Конституции

«Вместе с тем, возможен и всеукраинский конституционный референдум по народной инициативе. При любых обстоятельствах мы с вами должны принять все меры, чтобы в этот раз народ стал реальным участником конституционного процесса на всех его стадиях. Гарантирую, что окончательное решение относительно новой редакции Конституции Украины будет результатом волеизъявления всего украинского народа», - отметил Президент.

По его словам, при любых обстоятельствах именно украинский народ, как единственный источник власти, должен определить конституционный строй в Украине, в том числе путем принятия Конституции на всеукраинском референдуме.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что Национальный конституционный совет способен стать консолидирующим органом, в котором будут работать и согласовывать позиции представители разных политических сил и эксперты.

Президент гарантирует, что совет будет работать открыто, и его деятельность широко будет освещаться в СМИ.